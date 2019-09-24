Tamer Kıran’dan ABD’li firmalara yatırım daveti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası iş birliğinde New York’da yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay’ın ana konuşmacı olduğu toplantıda, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile ABD Başkan Yardımcısı Khush Choksy birer konuşma yaptı.

Toplantıya Türkiye’de yatırımı olan ve Türkiye’de yatırım yapmakla ilgilenen önde gelen Amerikan firmaları katıldı. Türkiye’deki iş yapma ortamına ilişkin firma yetkililerinin talepleri ve beklentileri aktarıldı.​

Toplantıda Türkiye’nin yatırımlar için fırsatlar ülkesi olduğu, ABD’li şirketleri Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaya ve Türkiye ile daha fazla iş yapmaya davet edildi ve Türkiye’de iş yapmanın avantajları anlatıp, daha fazla iş yapma çağrısında bulunuldu.

Vira Haber