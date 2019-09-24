‘Sesim fırçalar’ sergisine yoğun ilgi

Süleyman Tuna Taşkın’ın ilk resim sergisi olan “Sesim Fırçalar” Sergisi Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yoğun ilgi gördü. Otuzun üzerinde eserin yer aldığı sergi bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Serginin sürdüğü hafta boyunca Süleyman Tuna Taşkın ziyaretçileri karşılayıp hepsiyle iletişim kurdu. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenip fotoğraf çektiren genç ressam sosyal medyada da geniş yer buldu.

Otizm farkındalığı oluşturma amacı taşıyan sergiye basının da ilgilisi yoğun oldu. Basın ve sosyal medyanın yoğun ilgisini çeken sergi aynı zamanda Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin de en çok ziyaret edilen sergisi oldu.

Vira Haber