Türk askerinden cesur hareket

Edirne Enez’de 19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı. Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, fırtına ve dev dalgalara rağmen denizde ilerleyen Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor. Zamanla yarışan askerler düzensiz göçmenleri tek tek sahil güvenlik gemisine alırken, denizde kalan göçmenler için ise bazı askerlerin kahramanca denize atladıkları, onları kurtarabilmek için canlarını hiçe saydıkları, son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kaldıkları görülüyor.

Vira Haber