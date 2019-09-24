Hindistan, ikinci denizaltısını da teslim aldı

Hindistan'daki Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) tersanesi, 19 Eylül'de Mumbai'de düzenlenen bir törenle lisans altında inşa edilen Kalvari (Scorpène) sınıfı ikinci dizel-elektrikli denizaltıyı (SSK) Hint Donanması'na teslim etti.

Hindistan, Ekim 2005’te Hindistan’ın Project 75 denizaltı programı kapsamında, Fransız Naval Group (daha önce DCNS olarak biliniyordu) ile imzalanan bir anlaşmayla altı denizaltı siparişi verdi. Programın birinci sınıfı INS Kalvari Aralık 2017'de göreve başladı.

66 metre uzunluğundaki platformda altısı subay 31 mürettebatla görev yapabilir ve suya daldığında 20 knot sürate ulaşabilir.

Vira Haber