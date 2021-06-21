Marmara Adası Sahilindeki Müsilaj Temizleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında ilçenin Saraylar Mahallesi Küçük Liman mevkisinde temizlik yapılıyor.

"Başaran 2" gemisiyle görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzeydeki deniz salyalarını topluyor. Deniz temizleme araçlarının kullanıldığı çalışmada, toplanan müsilaj atık torbalarına konuluyor.

Bir süredir devam eden çalışmalar sonucu kıyı kesimlerde azalan müsilajın, akıntı ve lodosun etkisiyle çoğalmaya başladığı görüldü.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da temizleme çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Vira Haber