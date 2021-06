"The Ever Given" İçin Yeni Tazminat Teklifi!

Süveyş Kanal İdaresi, Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan 916 milyon dolar tazminat talep etmişti. Daha sonra Süveyş Kanal İdaresi, tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıklarken bugün Japon firmadan dikkat çeken bir teklif geldi.

The Ever Given, kurtarıldıktan sonra Mısır tarafından el konulmuştu. Bugün görülen dava sonrasında Süveyş Kanal İdaresi avukatı Khaled Abu Bakr, Japon firmanın yeni bir teklifte bulunduğunu söyledi.

Geminin alıkonulmasıyla ilgili Japon firmayla müzakerelerin sürdüğünü belirten Bakr, Ever Given'ın Japon sahipleri Shoei Kise'in 150 milyon dolar ödemeyi teklif ettiğini kaydetti.

Shoei Kisen Mısır mahkemesine geminin alıkonmasına itiraz etti. Mahkeme bugün davayı sonuca bağlaması gerekiyordu. Ancak Japon Shoei Kisen'in avukatları zaman kazanmak için erteleme talep etti.

The Ever Given'in sigorta şirketlerinden biri olan UK Club ise, Süveyş Kanal İdaresi ile "ciddi ve yapıcı müzakereler" yürüttüğünü ve "yakın gelecekte bu müzakerelere olumlu bir çözüm bulmayı umduğunu" söyledi.

