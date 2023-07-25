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Marmara Bölgesi'nde Sıcaklıklar Artmaya Devam Ediyor

Marmara Bölgesi'nde Sıcaklıklar Artmaya Devam Ediyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların hafta ortasına kadar artmaya devam edeceğini, mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

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İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yarın bölge genelinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

Bölgede çarşamba ve perşembe etkili olacak sıcak hava dalgasına bağlı olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybedeceği, hafta sonunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ila 16.00'da açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Vira Haber

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