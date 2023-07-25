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Şişme Botun Tekneye Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şişme Botun Tekneye Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'de şişme botun yolcu taşıyan tekneye çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

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Issık Göl Bölge Emniyet Müdürlüğü, Issık Göl'de sürat teknesine bağlanarak çekilen şişme botun, gezi teknesine çarptığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Vira Haber

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