Şişme Botun Tekneye Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl'de şişme botun yolcu taşıyan tekneye çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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Issık Göl Bölge Emniyet Müdürlüğü, Issık Göl'de sürat teknesine bağlanarak çekilen şişme botun, gezi teknesine çarptığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin de sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Vira Haber
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