Marmara Denizi Açıklarında Yat Kazası

Marmaraereğlisi ilçesi Marmara Denizi açıklarında meydana gelen olayda bir özel yat kayalıklara çarparak yan yattı. Yatta bulunan 2 kişi kurtarıldı.

. Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizinde arıza yapan özel yat, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra kayalıklara çarptı. Bunun üzerine yatın kaptanı yetkililerden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine devreye giren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yan yatan özel yattan iki kişiyi kurtardı. Özel yatın kurtarılması için çalışma başlatılırken, yatın Balıkesir-Ayvalık'tan İstanbul'a bakım için götürüldüğü öğrenildi.

AFAD koordinesindeki ekipler, söz konusu 3 noktada ve denizde aramalarını sürdürürken, arama çalışmalarına JAK timlerinin de yer aldığı onlarca ekip katılıyor.



Öte yandan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresindeki menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na içinde bulundukları aracın düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatlarını kaybetmişti.