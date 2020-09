Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Sintine Açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in denizini korumak adına gemilerden oluşan atıkların toplanması işlemine talip olduklarını belirterek, denetimler yapıldığını ancak kesilen cezaların caydırıcı olmadığını söyledi. Seçer, "Biz denizlerimizin kirletilmemesi için her türlü denetimi yapacağız, her türlü tedbiri alacağız. Denetimlerden ve atık toplamadan gelen bu parayı istemiyoruz, yani bunun bin katı daha para gelse benim denizim elden gittikten sonra bu paranın hiçbir kıymeti harbiyesi yok" dedi.



"Biz Mersin açıklarındaki tüm gemilerden sintine alımına talibiz"



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantı döneminin ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 15 madde görüşüldü. Başkan Seçer, toplantının açılışında meclis üyelerini sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Seçer, Mersin denizinin kirletilmesinin önüne geçmesi için kamuoyu oluşturulması gerektiğini ifade ederken, atık toplama işi için 2023 yılına kadar lisans alan MIP firmasının bu işi yapacak gemiyi bile yakın tarihte aldığını söyledi. Seçer, "Bu konu çok önemli. Bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor. Benim bildiğim MIP yakın tarihe kadar açıklarda geçiş yapan gemilerden, Mersin Limanı'na açıklarda demir atıp yük boşaltmak için bekleyen gemilerin dışında gemilerden sintine alamıyordu. Biz tamamına talibiz. Anamur'dan Adana sınırı deniz sınırımıza kadar, Antalya sınırımıza kadar buraları kontrol altına almak istiyoruz. Biz sizlerin desteğiyle şube müdürlüğü kurduk, sahillerimizin kirlenme probleminden dolayı. Sadece deniz kirliliği değil, deniz kirliliğinin sahile vurması ile sahilde oluşturulan kirlilikler de bizim mücadele kapsamımız içerisinde. Biz şubat ayında Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Hatay ve Mersin olmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ortaklığında Temiz Akdeniz Projesi Protokolü imzaladık. Tamamen bölgemizdeki, Akdeniz çanağındaki bu kirlilikle ilgili bir durum" diye konuştu.



"Biz denetimi 2.5 milyon dolarlık helikopterle değil 300 bin liralık drone ile yapabiliyoruz"



Daha önce denetimlerin helikopterle yapıldığını hatırlatan MHP Meclis Üyesi Mehmet Topkara'ya cevap veren Seçer, daha ucuz yöntemlerle denetimleri sürdürdüklerini ifade etti. Seçer, "Daha önce helikopterle denetim yapılıyordu. Biz o helikopteri kiraya çıkardık, müşterisi çıkarsa hemen satabiliriz. Biz onunla sahil taraması yapmıyoruz. Çünkü denetimle sorumlu olduğumuz koordinatlarımız da belli bizim. Denetimleri 2.5 milyon dolarlık helikopterle yapmıyoruz ama 300 bin liralık drone ile yapabiliyoruz. 'Sahil taramalarını madem helikopterle yapıyorduk şimdi bu işi yapmıyor muyuz?' diye bir soru aklınıza gelmesin. Daha ucuza yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"17 ayda toplam 39 milyon 966 bin TL ceza kesmişiz"



Gerçekleştirilen denetimler sonucu kesilen cezaların bile kirliliğin önüne geçme konusunda caydırıcı olmadığını kaydeden Seçer, "Mehmet Topkara Bey daha önceki dönemde başlatılan denetim çalışmalarından dolayı, 'can yakıcı cezalar ve yaptırımlar kirlenmede caydırıcı oldu' dedi. Allah'tan caydırıcı olmuş. Bizim koordinatlarımız çok yetersiz. Biz müracaat ettik, 'Bunu genişletin' diye. Sadece denetimli ceza kesme işlemini biz yapmıyoruz, Sahil Güvenlik de yapıyor. Çok dar bir koridorda biz bunu yapıyoruz. 2019'da yönetime gelmişiz. 14 gemide 25 milyon 418 bin TL ceza kesmişiz. Bu yıl içerisinde ağustos ayı sonu itibariyle 7 gemiye 14 milyon 547 bin TL ceza kesmişiz. Toplamda 17 ayda 39 milyon 966 bin TL ceza kesmişiz. Bunlar ceza, yaptırım. Hala kirletiyorlar. Onun için bunu söyledim. Ne kadar ağır tedbir alsan da hala kirletiyorlar. Cezayı kirletenden kesiyoruz. Gemi belli, orada kirleten belli" şeklinde konuştu.



MIP'nin lisansının 2023 yılına kadar geçerli olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "5216 Sayılı Kanunda çok açık hüküm var. Diyor ki, bu deniz araçlarından atıkların alınması ve yönetilmesi işi Büyükşehirlere verilmiştir, yetki bizde. Şu anda MIP yapıyor bunu. MESBAŞ yapıyor, serbest bölge, ATAŞ, Petrol Ofisi yapıyor. Bunlar da bu platform ve şamandıralardaki firmalara da hizmet veriyor" diye konuştu.



"Mersin Limanı benim için değerli, içinde çalışan firma değil"



Mersin denizinin temiz kalabilmesi adına yapılacak tesis için meclis üyelerine destek çağrısında bulunan Seçer, MIP'den tesis için yer istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi. Seçer, "Şimdi benim sizden istediğim; nasıl bu işi bitireceğiz. Bu tesis çok kolay, basit bir tesis. Öyle gözünüzde büyüttüğünüz gibi girift bir tesis değil. Yapacağınız ünitelerle tertemiz bir su çıkacak. Öyle çok para filan da değil. Ama bu işte çok büyük nema var. MIP'e dedik ki, 'Siz bu işi bize bırakın, kendi rızanızla vazgeçin' dedik, 'Biz bunu alalım ama bize bir yer verin.' Bize yer vermediler. Neden? Çünkü MIP'nin aklı fikri ne kadar çok ciro yaparım. Neticede Mersin'in bir kuruluşu değil. Para burada kazanılıyor, başka ülkeye gidiyor. O dışarıya ne kadar çok para göndereceğine bakıyor. Ama yükünü Mersin çekiyor. Mersin Limanı benim için değerli, içinde çalışan firma değil. Kim çalıştırırsa çalıştırsın. En büyük kirayı getirsin devletime versin, beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç oralı olmadılar. '2023'e kadar lisans aldık, 2023'e kadar işletiriz' dediler" ifadelerini kullandı.



"Ben Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi disiplin altına almak istiyorum"



Başkan Seçer, yer konusunda problemleri çözmek ve gemilerden atık toplama konusunu disiplin altına almak istediklerini vurgulayarak, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gerekli müracaatları yaptıklarını ve olumlu karşılandığını söyledi. Süreci meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Seçer, şöyle devam etti: "Biz de Çevre Bakanlığına gittik. 1 Eylül tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, tüm büyükşehirlerde bu talep doğrultusunda hak elde edildiğini, bizim de bu kanundan faydalanarak bu işlemi yapmak istediğimizi beyan ettik. Bize de cevaben 30 Ekim 2020 tarihine kadar yapılan işlemlerle ilgili bilgi ve belge istendi ve bu alacağımız kararda da bu süreci hızlandıracaklarını yani yardımcı olacaklarını söylediler. Önemli bir gelir elde ediyor liman bu işlerden. Bir gemi geldi, 0-1 groston arası bir gemi. Hiçbir sintine bırakmasa sabit ücret 80 Euro ödüyor ayakbastı parası. Liman alıyor bunu. Ayrıca sintinesini filan boşaltırsa bu artıyor. 1001-5 bin groston arası gemilerde 140 Euro'ya çıkıyor. 5-10 bin arasında 210 Euro'ya, 6 binin üstü 720 Euro. Tabi tatlı kazanç. Bırakmak istemiyorlar. Oysa ki ben, Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi disiplin altına almak istiyorum. Komisyona çok teşekkür ediyorum. Bu konu enine boyuna tartışılmış ve bize destek verilmiş. Şu anda da sizlerin desteğini istiyoruz."



"Tesisimizi kurdurup bir an önce işlemleri başlatmak istiyoruz"



Mersin Limanı'na bir yıl içinde gelen 5 bin gemiden ancak 3 bininden sintine alınabildiğini ifade eden Başkan Seçer, yetkinin Büyükşehire verilmesi ile birlikte tamamını disiplin altına almak istediklerini yineledi. Seçer, "Bu yetkilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi eline bakanlık tarafından verilmesi, farklı kurumlara verilmemesi konusunda 2023 önemli. Mersin Limanı'na yılda 5 bin gemi geliyor. Ancak bunun 3 bininin atıkları alınabiliyor. Biz tamamını disiplin altına alalım diye bunları söyledim. MIP bir yer vermedi. Başka bir yerden temin ettik. Bakanlık da bu işte bize yardımcı olacağını, hızlandıracağını söyledi. Gerekli işlemler bittikten sonra hemen tesisimizi kurup ihaleye çıkacağız. Tesisimizi kurdurup bir an önce işlemleri başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"2014'ten bu yana kesilen 50 milyon cezanın 40 milyonu bizim dönemimizde kesilmiş"



Seçer, deniz denetimlerinde kesilen ceza oranlarının yeni dönemde arttığını belirterek, kesilen ceza rakamlarını meclis üyeleri ile paylaştı. Başkan Seçer, "Büyükşehir Yasası ile beraber, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında 1.7 milyon lira ceza kesiyor gemilere. 2015 yılında 1.7 yine. 2016 yılında 1.5 milyon, küsuratları var. 2017 yılında 1.3 milyon. 2018 yılında biraz artmış, 3.9 milyon. Toplamda 5 yıllık süre içerisinde yaklaşık 10.5 milyon lira ceza kesmiş. Yeni dönemle beraber 2019 yılında 25 milyon 489 bin lira. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yıl içerisinde, ağustos ayı itibariyle de 14 milyon 547 bin lira ceza kesilmiş bulunuyor. Yani bizim toplam 2014 yılından bu yana kadar 50 milyon 500 bin lira ceza kesilmiş. Bunun 40 milyonu bizim dönemde, 1.5 yılda hatta 17 ayda. Geri kalan 5 yıllık dönemde de 10 milyon 500 bin lira kesilmiş. Biz tahsil ediyoruz, çünkü gemi kıpırdayamaz. Daha önce söylemiştim, alacağımıza da borcumuza da şahin kuşuyuz" dedi.



"Benim denizim elden gittikten sonra gelen paranın hiçbir kıymeti harbiyesi yok"



Atık kabul tesisini bir an evvel hizmete geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Seçer, ekolojik dengeyi ve doğayı korumak istediklerini sözlerine ekleyerek şöyle devam etti; "Bu yetkileri biz alalım, Çevre Bakanlığına rica edin, biz oraya müracaat ettik. Şimdi Çevre Bakanlığı bu konuda da bir çalışma yapıyor. Baktı ki, burada bir gelir var, yeni bir yasal değişiklik yapıyor, çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. 'Bunun bir kısmını bize gönderin' diye. Ama tamamını, bu Doğu Akdeniz çanağının bizim sınırlarımızda kalan bütün alanları gerçekten bize versinler. Biz de tabii ki filomuzu genişletelim, gerekli denetimleri daha iyi yapalım ve gelirimizi artıralım. Gelirimizi artırmak yanlış bir terim olabilir. Biz bu parayı istemiyoruz, yani bunun bin katı daha para gelse benim denizim elden gittikten sonra bu paranın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yani dünyayı yok ediyoruz, ekolojik dengeyi alt üst ediyoruz."



Konuşmaların ardından madde oy birliği ile kabul edildi.