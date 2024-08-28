Marmara Denizi'nde Arızalanan 'İstanbul N' İsimli Gemi Römorkörle Kıyıya Çekilecek

Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı. Yaklaşık 21 saati aşkın rüzgarın etkisiyle Tedirdağ açıklarına kadar sürüklenen gemi, 21 saatin sonunda römorkör vasıtasıyla İstanbul Ambarlı Limanına çekiliyor.

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası'nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı. Uzun çabalar sonuçsuz kalınca 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, 21 saattin sonunda römorkör ile kıyıya çekilecek.

Öte yandan, gemideki araç şoförleri, araçların başına geçerek kornaya basarak tepki gösterdi.

Vira Haber