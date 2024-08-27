Denizli Büyükşehirin 5 Sporcusu Balkan Şampiyonasında Mücadele Edecek

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’ndan 5 sporcu Balkan Şampiyonası’nda Denizli ve Türkiye’yi temsil etmenin heyecanını yaşayacak. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcuları İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Azra Selin Sert, Berru Burhan ve Recep Bıçaklı ile antrenörler Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başer 26-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın Ohlid kentinde yapılacak olan Len Cup 1. Balkan Şampiyonası’nda mücadele edecek.



Başkan Çavuşoğlu’ndan başarı mesajı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 6-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenen TYF Gelişim Grubu Yaz Şampiyonası ve Uluslar Arası Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 399 sporcunun içerisinde dereceye girerek milli takım kadrosuna seçilen İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Azra Selin Sert, Berru Burhan ve Recep Bıçaklı Denizli’yi ve ülkemizi gururla temsil edecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, şampiyonada Denizli ve Türkiye’yi temsil etme gururu yaşayan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

Vira Haber