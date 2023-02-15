Marmara Denizi'ndeki Çekilme Meteorolojik Bir Durum

Avcılar Ambarlı Sahili'nde küçük kumsal olarak bilinen bölgede deniz suyu seviyesinde değişiklik meydana geldi. Azalan su nedeniyle daha önce görülmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

Bölge sakinlerinden Abdurrahman Bilen, 40 yıldır Avcılar'da ikamet ettiğini belirterek, eskiden de 1-2 metre gerçekleşen sudaki çekilmenin ilk defa bu kadar çok olduğunu söyledi.

Bilen, normal zamanlarda suyun çekildiği yerlere büyük balıkçı teknelerinin yanaştığını ve insanların orada denize girdiğini dile getirdi.

Bölgede 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Necdet Kaçaker de yaşanan olayın her sene gerçekleştiğini anlatarak, "Deniz gitti diye bir şey yok, her sene böyle poyrazdan dolayı gidiyor, geri geliyor. Cuma günü lodos olur su yerine gelir." dedi.

İTÜ ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) yapılan açıklamada, Türkiye'nin batısında yer alan yüksek basınç merkezi nedeniyle İstanbul üzerinde Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarların kuzeyden güneye doğru estiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre kuzeydoğulu (poyraz) şeklinde esen rüzgarın hızının yaklaşık saatte 20 kilometre olduğu aktarılan açıklamada, "Bu rüzgar İstanbul'un Avrupa Yakası tarafındaki Marmara Denizi kıyısında yer alan yüzeydeki deniz suyunu sürekli olarak güneye taşımaktadır. Bu nedenle Avcılar yönünde Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında su seviyesi düşüp çekilirken, Marmara'nın güney kıyılarında seviye artmaktadır. Sonuç olarak bu olay tümüyle meteorolojik şartlardan kaynaklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır." değerlendirmesinde bulunulmuştu.