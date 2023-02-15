Adnan Menderes Feribotu İstanbul'a Döndü

İDO sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: Depremzede misafirlerini alarak 12 Şubat Pazar günü saat 20:10’da İskenderun Limanı’ndan hareket eden Adnan Menderes feribotumuz Alanya, Antalya ve Çeşme Limanlarına uğrayarak her limanda yolcularının bir kısmını bırakmış ve kalan yolcularıyla dün gece yarısı Yenikapı Terminalimize dönüş yapmıştır.