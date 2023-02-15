Adnan Menderes Feribotu İstanbul'a Döndü
İskenderun Limanı'ndan hareket ettikten sonra Alanya ve Antalya'ya uğrayan feribot, ikinci durağı olan Çeşme Limanı'nda 180 depremzede ile 9 aracı bırakarak 35 depremzede ile İstanbul'a dönüş yaptı.
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İDO sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: Depremzede misafirlerini alarak 12 Şubat Pazar günü saat 20:10’da İskenderun Limanı’ndan hareket eden Adnan Menderes feribotumuz Alanya, Antalya ve Çeşme Limanlarına uğrayarak her limanda yolcularının bir kısmını bırakmış ve kalan yolcularıyla dün gece yarısı Yenikapı Terminalimize dönüş yapmıştır.
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Etiketler : ido, adnan menderes, feribot
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