SON DAKİKA10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

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Adnan Menderes Feribotu İstanbul'a Döndü

Adnan Menderes Feribotu İstanbul'a Döndü

İskenderun Limanı'ndan hareket ettikten sonra Alanya ve Antalya'ya uğrayan feribot, ikinci durağı olan Çeşme Limanı'nda 180 depremzede ile 9 aracı bırakarak 35 depremzede ile İstanbul'a dönüş yaptı.

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İDO sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: Depremzede misafirlerini alarak 12 Şubat Pazar günü saat 20:10’da İskenderun Limanı’ndan hareket eden Adnan Menderes feribotumuz Alanya, Antalya ve Çeşme Limanlarına uğrayarak her limanda yolcularının bir kısmını bırakmış ve kalan yolcularıyla dün gece yarısı Yenikapı Terminalimize dönüş yapmıştır.

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