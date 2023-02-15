Konteyner Ev ve Prefabrik Yapı İhracatı 3 Ay Yasaklandı

Bakanlık, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.