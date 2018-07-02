Marmara Denizi’ne havadan sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan modern deniz uçağı ile Marmara Denizi havadan denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hizmete alınan yeni deniz uçağı ile sadece İzmit Körfezi değil tüm Marmara Denizi'nin tamamında gözetim yapıldığı belirtildi.

İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve korunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılından itibaren çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, belediye iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın denetleme filosuna kattığı yeni deniz uçağının, 5 ayda 200 saatlik uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, yeni deniz uçağının Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol kapsamında tüm Marmara Bölgesi'ndeki tüm iller için de hizmet verdiği vurgulanarak, "Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilik anlık tespit edilebiliyor. Marmara bölgesine hizmet veren yeni deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken, oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü de sağlıyor. Daha uzun menzilli yeni uçak, Körfezin ve Marmara Denizi'nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlıyor. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak, aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor." denildi.

İZAYDAŞ'ın, havadan denetimlerin yanı sıra İzmit Körfezi'nde 6 gemi ve 1 bot ile de sürekli hizmet verdiği anımsatılan açıklamada, "İki adet atık toplama gemisi ile Körfeze giren gemilerin atıklarını alarak bertaraf eden ve enerji üretimine katkıda bulunan İZAYDAŞ, yeni yatırım ile 4 yeni deniz yüzeyi temizleme teknesi ve çevre kontrol botu ile çevre denetim ve kontrol uçağını da hizmete soktu." İfade edildi.

"Marmara, 2023'e kadar dünyanın en temiz iç denizlerinden olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu belirterek, "Deniz uçağımızla İzmit Körfezi'ndeki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Tüm Marmara Denizi'ni de kontrol ettiğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni deniz uçağının eskisinden daha büyük ve daha uzun menzilli olduğu bilgisini veren Karaosmanoğlu, Kocaeli, İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uçağın masraflarını karşılayacaklarını söyledi.

Karaosmanoğlu, yeni deniz uçağı ile İzmit Körfezi ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e, diğer tarafta Çanakkale Boğazına kadar tüm Marmara Denizi'ni denetleme imkanlarının olacağına işaret ederek, "Çevre mühendislerimiz kameralarla kirliliğin nereden geldiğini çekecek. Gerekli müdahaleler çevre zabıtası tarafından yapılacak. Hava denetimlerinin kesinlikle caydırıcı bir güç olacağına inanıyorum. İnşallah 2023 yılına kadar Marmara Denizi sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel, en temiz iç denizlerinden biri olacak. Bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte bir stratejik plan yapacağız ve Marmara Denizi'ni bundan sonra kirletmeyeceğiz." diye konuştu.

Vira Haber