‘FSB 2 Türk gemisini alıkoydu’ iddiası

Ukrayna'da faaliyet gösteren Dışişleri Meydanı vakfının Denetleme Kurulu Başkanı Andrey Klimenko, Mariupol’den Türkel limanına ilerleyen HALISDEMİR isimli kuru yük gemisinin 2 Temmuz saat 20.30 civarında Berdyansk limanı yakınlarında FSB tarafından alıkonulduğunu bildirdi. 2 saat sonra Ruslar alıkoydukları gemiyi serbest bıraktı.

Bunun dışında Klimenko, FSB’nin 3 Temmuz saat 00.00 civarında Berdyansk Dilinden 20 kilometre uzaklıkta Mariupol limanına doğru ilerleyen NAZLIM isimli kuru yük gemisini alıkoyduğunu bildirdi. NAZLIM gemisi alıkonulduktan 3 saat sonra serbest bırakıldı.

Bilindiği gibi, FSB neredeyse her gün Azak Denizi’ndeki Ukrayna limanlarına giden veya oradan çıkan gemileri alıkoyuyor.

Daha önce Andrey Klimenko, Rusya’nın gemileri alıkoymasının sebebinin, Ukrayna limanları ile işbirliği yapmamaları için gemi sahiplerini korkutmak olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

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