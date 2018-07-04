Palmali 12 gemisini İntoil’e kiraladı

Yalnız Türkiye’nin değil dünyanın en büyük tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar üreticisi, ihracatçısı ve tedarikçisi, sektörünün en büyük ticaret şirketlerinden biri sayılan Tiryaki Grupla, Palmali Holding 5 yıllık anlaşma imzaladı. Taşımacılığı üstenen Palmali Holding dünyanın birçok ülkesinde temel gıda ve yem gereksinimlerini karşılamak üzere doğru ürünleri, doğru zamanda, doğru lokasyondan temin etme garantisi verdi.

Gurbanoğlu hedef büyüttü

Türkiye vatandaşı Azerbaycanlı işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2018 yılının kendileri açısından iyi başladığını ve son olarak İsviçreli petrol ticaret şirketi İntoil SA ile uzun vadeli anlaşma yaptıklarını açıkladı. Şirket 12 adet kuru yük gemisini İntoil’e uzun vadeli kiraladı.

Şu anda 3 dünya devi ile görüştüklerini belirten Gurbanoğlu, petrol taşımacılığının yanında gaz taşımacılığında da büyümeyi hedefledi.

Palmali’nin filosunda Rusya ve Malta bayraklı 100’den fazla gemi bulunuyor. Kiralanan gemilerle sayı 200’ü aşıyor.

Tiryaki ürünlerini Palmali taşıyacak

25 ülkeden ürün tedariki ve 80'den fazla ülkeye ihracat yaparak faaliyet alanını genişleten Tiryaki Grup, tarım ticareti yapan uluslararası şirketler arasında yerini aldı.

Tiryaki Grup, bu günden itibaren ürünlerinin taşımacılığını Palmali Holding'e emanet etti. Tiryaki, bugün bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerini işleyerek değer katan, tedarik zincirini verimli yöneten, Türkiye'de sektörünün en büyük ticaret şirketi durumunda.

Vira Haber