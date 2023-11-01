Marmara ve Ege'nin Kuzeyi İçin "Kuvvetli Yağış" Uyarısı
Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vira Haber
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Etiketler : Marmara, Ege, Kuvvetli Yağış
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