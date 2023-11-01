Türk Loydu IACS’ın 12. Üyesi Olarak Kabul Edildi

Konuyla ilişkin Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün dünyaya hakim ülkelerin gelişimi denizcilik güçlerinin katkısıyla olmuştur. Türk Loydu olarak denizcilik alanında başlayan serüvenimiz de tüm alanlara yayılmış ve güçlü, birbirini destekleyen bir omurga meydana getirmiştir. Kuruluş hikayesi 1930’lı yıllara dayanan ve resmi olarak 11 Eylül 1968 yılında kurulan IACS, güvenli gemilere ve temiz denizlere adanmış ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün danışmanı statüsünde uluslararası bir kuruluştur. Teknik destek, uyumluluk doğrulaması ve araştırma ve geliştirme yoluyla deniz güvenliği ve düzenlemelerine benzersiz bir katkı sağlamaktadır. Dünyanın kargo taşıma tonajının %90'ından fazlası, IACS üyelerinin belirlediği sınıflandırma, inşaat ve ömür boyu uyumluluk kuralları ve standartları kapsamındadır.

2001 yılında SWEDAC’tan ISO 17021 standardına göre akreditasyon alarak bu kapsamda akredite edilen ilk ulusal kuruluş olan Türk Loydu Vakfı, 2006’ya gelindiğinde Paris Mou Yüksek Performans Listesinde ilk kez yer alan ve Avrupa Birliği’nden onaylanmış kuruluş olarak tescil edildi. 2011 yılında da Küresel Klaslama pazarının en önemli kuruluşu olan IACS tarafından klas kuruluşu statüsü ile tescil edildi. Bugün resmi olarak IACS üyeliğine hak kazandı.

Günümüzde Türk Loydu, denizcilik sektörü başta olmak üzere enerjiden imalata, savunma sanayiinden lojistiğe kadar tüm sektörlerde; klaslama, denetim, kalite yönetim ve ileri mühendislik gibi birçok alanda hizmet veriyor. Çok sayıda bilimsel ve teknik konferanslarda yer almanın yanı sıra aynı zamanda eğitimler veriyor, çok sayıda öğrenciye burs desteği sağlıyor.

1962 yılında Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulan Türk Loydu bugüne kadar yaklaşık 3000 adet geminin klaslama hizmetinin yanısıra, Türkiye ekonomisinin can damarı olan dünyaya mal olmuş projelere de imza atıyor. 61 yıllık tarihinde altmış biri aşkın dev proje, Türk Loydu’nun da imzası ve çalışmalarıyla hayata geçti. İstanbul Havalimanı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yüksek Hızlı Tren, TCG Anadolu Gemisi, Nene Hatun Sondaj Gemisi, Rize-Artvin Havalimanı, birçok futbol stadyumu bunlardan sadece birkaçıdır.

Klaslama, yasal sertifikasyon, test, muayene, belgelendirme ve onaylanmış kuruluş hizmetlerini 2017 yılından itibaren Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yerine getiren Türk Loydu Vakfı, fiziki alanlarının yeterliliği ve gelişmeye açık oluşu ile büyüme yolunda hızla ilerliyor.

Türk Loydu, Türkiye’nin milli kuruluşudur. Yetkisi olan alanlar hemen hemen Türkiyenin ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin tamamını içermektedir ve IACS üyeliğimiz ile büyümenin, gelişmenin ve ülkemize katkı sağlamanın faydası ve gururu 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Vira Haber