Marmara'da “Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku” Sempozyumu

Denizcilik sektörü önemli bir sempozyum için bir araya geliyor. Lockton Omni’nin desteği ile düzenlenecek olan “Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Sempozyumu: Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Uygulamasında Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1” başlıklı sempozyum 27 Şubat Perşembe günü Millennium İstanbul Golden Horn Hotel’de gerçekleşecek.

Açılış konuşmalarını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Pınar Akan, Lockton Omni Direktörü Aret Taşcıyan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’un yapacağı sempozyumda, düzenlenecek 3 oturumda alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle katılmak isteyenlerin 28-31 Ocak tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki kayıt masasına müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sempozyum programı şöyle: