Yurtta Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 13
Vira Haber
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