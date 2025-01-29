Yurtta Hava Durumu

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli -5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 13

Vira Haber