Marmara'da Müsilaj Erken Paydos Ettirdi

Ancak Marmara'da görülen müsilaj, balıkçıların sezonu planlanandan daha erken kapatmasına yol açtı.

Karadeniz'de bereketli bir av dönemi geçiren balıkçılar, balık popülasyonunun azalmasıyla birlikte Marmara'ya geri döndü. Ancak denizde yoğun şekilde görülen müsilaj nedeniyle avlanma şartlarının zorlaşması üzerine birçok balıkçı erken paydos etme kararı aldı. Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine dönmek isteyen balıkçılar, teknelerini limana çekerek yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Müsilaj balıkçıları etkiledi



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da, "Süleymanpaşa ilçesinde bulunan büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız, müsilaj nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Ancak 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecek" diye konuştu.

Vira Haber