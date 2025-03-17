Midye Kabuklarından Resif Yaşam Verdi

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi Nermin Sena Özger, tüketilen midye dolmalarının kabuklarını işleyip yapay resif malzemesi ürettiği projesi kapsamında, üretilen resifleri Seferihisar Sığacık körfezinde suya indirdi. 40 gün sonra tekrar dalış yaparak kontrol edilen yapay resif kaidelerinde şimdiden birçok balığın yaşamaya başladığı gözlendi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi, Tasarımcı ve Dalış Eğitmeni Nermin Sena Özger, 2022 yılından beri üzerinde çalıştığı, TÜBİTAK BİGG ve Küresel Temiz Teknoloji Girişimcilik Programı (GCIP) desteği ile sürdürülen yapay resif projesini geliştirmeye devam ediyor. Atık midye kabuklarını toplayıp toz haline getirdikten sonra işleyerek yapay resifler üreten Özger, ilk denemesi olan kaideyi Serenad Dalış Merkezi desteğiyle 10 Kasım 2024’te suya indirmişti. Seferihisar Sığacık körfezinde 15 metre derinliğe indirilen biyo malzemeden oluşan kaide, her ay düzenli yapılan dalışlarla gözleniyor. İlk dalışlarda, yapay resifin çevresinde birçok balığın yaşamaya başladığı gözlendi. Özger projesinde malzemenin hem tuzlu sudaki dayanıklılığını hem de deniz yaşamıyla entegrasyonunu gözlemeyi amaçlıyor. Alanında yapılan ilk ekolojik girişim unvanını taşıyan proje, 11 Eylül 2023-11 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali’nde de sergilendi.



"Ekolojik farkındalığı artırmayı hedefliyorum"

Projesi hakkında konuşan Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi, Tasarımcı ve Dalış Eğitmeni Nermin Sena Özger, "Şimdiye kadar malzemenin suya dayanıklı olmasının yanı sıra 40 gün gibi kısa bir sürede üzerinde mikro yaşamın başladığını görmek ise heyecan verici. Kaidenin suya dayanıklı yapısı deniz yıldızı, alg gibi canlılara şimdiden tutunma imkanı sağlıyor. Projede bundan sonra, spesifik olarak seçilen yerel sualtı canlılığının yetişmesini teşvik edecek tasarımlarla daha çok resif indirmeyi amaçlıyorum. TÜBİTAK desteği ile daha büyük alana yayılarak ekolojik farkındalığı artırmayı hedefliyorum" dedi.

Vira Haber