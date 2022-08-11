İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Marmaris Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Marmaris Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

A+A-

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Bu haber toplam 30 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.