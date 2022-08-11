Safiport Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri'nin Yeni Baş Kılavuz Kaptanı Zafer Akbulut Oldu

Safiport Derince’de faaliyet gösteren Safiport Kılavuzluk ve Römorkaj Biriminde Kılavuz Kaptan olarak çalışan Zafer Akbulut, 7 Temmuz 2022 tarihi itibari ile Safiport Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri’nin yeni Baş Kılavuz Kaptanı olarak atandı.

Limanımızda hizmet veren Safiport Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri’nin 25 kişilik kılavuz kaptan kadrosuna baş kılavuz kaptan olarak atanan Zafer Akbulut 10 yıldır sürdürdüğü kılavuz kaptanlık görevinin yanı sıra aynı zamanda Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nin de başkanıdır.

1998 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2. Zabit, 1. Zabit, Uzakyol Gemi Kaptanı ve Kılavuz Kaptan olarak uzun yıllar farklı görevlerde bulunan Zafer AKBULUT’a yeni görevinde başarılar dileriz.