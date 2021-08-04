Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 13 bin hektar alanı kaybettik

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alandaki yangın sürüyor. Marmaris Belediye Başkanı Oktay, 6 gündür ilçesindeki yangınları sürdürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Oktay, ANKA Haber Ajansı’nın, Okluk Devlet Konukevi’nin yangından etkilenip etkilenmediğine ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hayır, oraya hiç sıçramadı. Oraya yaklaşmadı bile. O bölgeden yangın oldukça uzak. Hoş o yerleşkenin, sarayın yapımı esnasında zaten orada ciddi anlamda ağaçlarımızda eksilme oldu. Ama sonrasında özellikle yangınla alakalı, sıfır. Hiçbir şey yok orada. Yangın tamamen bu bölgede. Sizin sorunuzdan kaynaklı, o bölgede yangın olmadığını, zaten orada yapılaşmanın inşası sürecinde yeteri oranda, çok sayıda ağacı kaybettiğimizi söylüyorum.”

"İşimiz Allah'a kaldı"

Marmaris’te yangınların ne zaman duracağını tahmin edemediklerini dile getiren Oktay, “Marmaris’te yangın ne zaman durur bilemiyoruz, Allah’ın işi. İşimiz tamamen Allah’ a kaldı. Ne zaman duracağını Allah bilir. Ama biz her türlü mücadelemize sonuna kadar devam ediyoruz. Umudumuzu yitirmeden, çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Oktay, Marmaris’in coğrafi yapısından kaynaklı yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, ilçeye tek yangın söndürme uçağı bile verilmediğini söyledi. Oktay, bu duruma tepkisini şöyle aktardı:

“Perşembe gününden beri ısrarla her gün aynı talebimizi ifade ettik. Uçak ve helikopter. Çünkü bulunduğumuz coğrafya, işte şu anda arkamızda olan yüksek alan. Karadan müdahale edebilme şansımız yok. Siz karadan müdahale ile bu coğrafyada yangının önüne geçemezsiniz. Ama maalesef ki geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimizde, rakamlar ne olarak verilse verilsin önemli değil, biz havadan müdahalede başarısız olmuşuz. 13 bin hektar alanı kaybettik. Muhtemelen tüm ilçeler içerisinde şu an en çok kaybı yaşayan Marmaris. Biliyorsunuz Marmaris, yıllardan beri ‘Yeşil Marmaris’ olarak dile getirilir. Fotoğraflar, görüntüler ortada. Geldiğimiz durum ortada.

"Biz bunu hak edecek ne yaptık"

Biz bunu hak edecek ne yaptık? Bu soruyu bana Marmaris’te yaşayan köylüm, merkezde yaşayan vatandaşım soruyor. Bu soruyu alın teriyle para kazanan emekçim soruyor. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Niye buna maruz kalıyoruz. Neymiş, ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerlerimiz yanmıyor, yok oluyor.”

"Tek helikopter ile müdahale ediliyor "

Oktay yurt dışından Türkiye’ye yardım için gelen uçakların da Marmaris’e yönlendirilmediğini kaydederek, “Bırakın uçağı, günün belli bir saatine kadar sadece bir tane helikopter, yaklaşık birkaç saat önce de ikinci helikopter göreve başladı. Çoğunlukta, bugün günlerden salı, tek helikopter ile 6 farklı noktadaki yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. Bunun başarıya ulaşma şansı mı var” diye sordu.

Kaynak: ANKA