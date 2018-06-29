Marmaris koylarını pırıl pırıl yapacaklar
İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi çöp toplama tekneleri yaz sezonu boyunca Marmaris koylarında hizmet verecek.
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Marmaris kıyı ve koylarda yapılacak temizlik hakkında açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı, “Odamız çevreye büyük önem vermektedir. Bu amaçla 2018 yılı yaz sezonunda Marmaris’in kıyı ve koylarını temizleyeceğiz.
İki çöp toplama teknesi Marmaris koyları, Hisarönü ve Bozburun körfezinde katı atık toplayacak. Kıyı ve koy temizliği 25 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte toplanan katı atıkları basın ve kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.
Vira Haber
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