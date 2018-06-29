Sizce bu kez denizden neler çıkacak?

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Beşiktaş’ta gerçekleşecek kutlama programı çerçevesinde bu sene de Boğaz’ın derin sularına dalarak deniz dibi temizliği yapıyor.

Yüze yakın cam ve plastik şişe, çakmak, çok sayıda jilet, şarap kadehi, cep telefonları, küpe, kapı kolu, ip, tırnak makası, kredi kartı, ilaç filmleri, diş macunu, kumaş ve plastik parçaları… Bu saydıklarımız, TURMEPA’nın geçtiğimiz yıllarda kıyı ve deniz dibi temizliği çalışmalarında denizden çıkardığı, “Denizde bunların ne işi var!” dedirten ilginç atıklardan sadece bazıları.

TURMEPA, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 92. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl da 1 Temmuz’da on binlerce kişinin her gün önünden geçtiği İstanbul Beşiktaş İskelesi’nde dip temizliği etkinliği düzenliyor. Beşiktaş Belediyesi iş birliği ve gönüllü dalgıçların desteği ile gerçekleştirilecek etkinlikte, denizden çıkaracaklarımız yine görenleri şaşırtacak. Çöp diye denize attıklarımız, daha sonra TURMEPA’nın Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi’nde yerlerini alacak ve sergiyi ziyaret eden çocuklarla denizlerin önemini anlatan bir eğitim eşliğinde paylaşılacak.

Etkinlik:

Tarih: 01 Temmuz 2018 - Pazar

Yer: Beşiktaş Kadıköy İskelesi Yanı

Saat: 11.00 - 12.00

Vira Haber