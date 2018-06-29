Petrol Ofisi Queen Miri’ye yakıt ikmali yaptı

Türkiye’de Denizcilik sektörüne gerek transit gerekse iç pazarda, hem yakıt, hem de madeni yağlarda; ikmal, üretim ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirket konumundaki Petrol Ofisi Deniz Satışları - PO Marine, son olarak Marmaris’te lüks mega yat Queen Miri’ye yakıt ikmali gerçekleştirdi. 27 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen ikmalde, kara tankerleri, Marmaris Cruise Port’ta demirli Queen Miri’nin deposunu 170.000 litre prodizel ile doldurdu.

PO Marine yılda 40 bine yakın gemiye hizmet veriyor, 600.000 tonun üzerinde yakıt satıyor



Hopa’dan İskenderun’a kadar Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu bulunan PO Marine’in, Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka konumunda olduğu belirten Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, “PO Marine, deniz yakıtlarında, transit ve iç pazarlarda lider ya da lider adayı konumunu geleneksel olarak korumaktadır. Petrol Ofisi’nin benzersiz alt yapısının yanı sıra PO Marine, ülkemizin tüm sahil şeridine yayılmış en geniş bayi & teslimatçı ağı ve 5 marina istasyonuna sahiptir. Ayrıca 140.000 ton/yıl üretim kapasiteli madeni yağ fabrikasına sahip olmamızın yanı sıra Türkiye’de Chevron deniz yağlarının iş ortağıyız. 12 deniz tankeri (barc) ile transit ve iç pazarda, Türkiye’nin en itibarlı kamu ve özel denizcilik kurumları dahil yıllık 600.000 tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Her yıl iç pazarda 34.000’den fazla, transit pazarda 2.700’den fazla, madeni yağ pazarında ise 2.500’den fazla gemiye ikmal yapılmaktadır.

PO Marine’in bir günlük satışı ile 33.000 otomobilin yakıt deposu doldurulabilir



PO Marine’in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarının; iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarına denk geldiğini ya da 33.000 binek otomobilin yakıt deposunu doldurmanın mümkün olduğunu vurgulayan Ulvi Kılıç, şöyle konuştu:

12 adet deniz tankeri ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip PO Marine, ülke suları ile de sınırlı kalmıyor, dünyadaki tüm limanlardan gelen yakıt taleplerine anında cevap verebiliyor. PO Marine, hali hazırda Türkiye suları ile birlikte acenteler üzerinden dünyanın 60 farklı ülkesinde hizmet veriyor. Ürün çeşitliliği, lojistik kapasitesi, denizcilik sektörünün içinden gelen tecrübeli, uzman kadrosu, kusursuzluk hedefli hizmet yaklaşımı ve piyasadaki etkinliği ile PO Marine, Türkiye’nin yanı sıra Doğu Akdeniz’in de önemli gemi yakıtı tedarikçisi konumunda. PO Marine, Türkiye’den Moritanya’ya giden büyük Türk balıkçı filolarını Afrika’da da yalnız bırakmıyor. Kaliteli yakıtları ve deniz tankerleri ile hızlı, güvenli yakıt ikmallerinin açık sularda yaparak zamanla yarışan Türk balıkçılarını Türkiye’de olduğu gibi Afrika denizlerinde de destekliyor.”

PO Marine’in bu büyüklüğü içinde Queen Miri’ye gerçekleştirilen yakıt ikmalinin küçük ancak prestijli bir operasyon olduğu belirten Ulvi Kılıç, Marmaris’te bu yaz sezonunda, 300.000 ile 500.000 litre yakıt kapasiteli daha büyük teknelere de ikmal vereceklerini belirtti.

Mega yat 'Queen Miri' 92 metre uzunluğunda



Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te yaklaşık 1 hafta demirleyen ve Petrol Ofisi tarafından yakıt ikmali gerçekleştirilen mega yat Queen Miri, büyüklüğü ve sunduğu imkanlarla adeta deniz üzerinde yüzebilen lüks bir malikane konumunda. 92 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, 1 master, 2 VIP, 7 çift ve 8’i de twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 misafiri ağırlayabiliyor. ABD’li milyarder işadamı Sheldon Adelson'a ait olduğu belirtilen lüks mega yatın haftalık kiralama bedeli ise 2 milyon Euro’nun üzerinde.

























Vira Haber