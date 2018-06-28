Sinop'ta kruvaziyer turizmi için kolları sıvandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop'a 2014 yılında 40 kruvaziyer geldiğini, takip eden yıllarda ise sayının giderek azaldığını söyledi.

Geçen yıl kente gelen gemi sayısının 5'lere kadar düştüğüne işaret eden Tosun, söz konusu düşüşün bakanlığın da dikkatini çektiğini dile getirdi.

Bakanlık yetkililerinin geçtiğimiz günlerde Sinop'ta kruvaziyer turizminin canlandırılması için neler yapılması gerektiği konusunda kendilerinden rapor talep ettiklerini anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"Sinop, Karadeniz'de turizm açısından önemli konuma sahip. Yıllık ortalama 1 milyon insanın ziyaret ettiği bir kent. Ayrıca kruvaziyer turizmi açısından önemli bir uğrak noktası ama kente gelen gemi sayısı yıllar geçtikçe belirli sebeplerden ötürü düştü. Bu durum bakanlığın da dikkatini çekti. Bakanlık yetkilileri de bunun nedenleri üzerinde araştırmalar yapılması ve sayının artırılmasına yönelik adımlar atılmasını talep etti."

"Gerekli görüşmeleri yaptık"

Tosun, bakanlığın talimatı üzerine girişimlerde bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye Turizm Birliği ve kruvaziyer acenteleri ile ön görüşme yaptık. Sayının artırılması için bize destek verecekler. Kruvaziyer turizmiyle ilgili Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yapılan toplantıları takip ediyorduk. Bu toplantılarda Sinop'un turizm potansiyelini aktarıyorduk. Son iki yıldır bunlar takip edilmiyordu. Bundan sonra bu toplantıları yeniden takip edeceğiz. Gündemden düşen Sinop'u tekrar gündeme taşıyacağız."

Vira Haber