Marmaris'in tekne dolmuşları ilgi çekiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yoğun turizm sezonunda trafiğin ve sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, Kordon- İçmeler- Turunç arasında, 12 kişi kapasiteli tekne dolmuşlarla şehir içi seyahat ediyor. Turkuaz mavisi sularda keyifli bir yolculuk yapan tatilciler, teknelere ilgi gösteriyor.

Kordon Caddesi'nde demirli olan boyları 11 ila 14 metre arasında değişen ahşap türde piyade tipi 10 tekne, turist ve tatilcilerin en çok tercih ettiği deniz araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Güvertesi bulunmayan, sancak ve iskele bordalarında oturma alanları yer alan tekneler, Marmaris ilçe merkezi ile İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında çalışıyor. En fazla 12 yolcu alan tekneciler, ilk olarak Kordon Caddesi'nden yola çıkıyor. Kıyı şeridini takip eden tekneciler, turkuaz mavisi deniz yolculuğu eşliğinde 1.5 kilometre sonra İçmeler Mahallesi'ne ulaşıp demir atıyor. Yola devam etmek isteyenler ise, teknenin bir sonraki durağı olan Turunç Mahallesi'ne götürülüyor. İçmeler'den Turunç'a yine 12 kilometrelik bir deniz yolculuğu sonrası ulaşılıyor. Kordon- İçmeler- Turunç arası bu yolculuğun ücreti ise kişi başı 20 lira tutuyor. Zümrüt yeşili orman ve turkuaz mavisi denizin eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapan yerli ve yabancı turistler, tekneleri tercih ediyor. Cep telefonlarıyla yolculuğu görüntüleyen tatilciler, bu anı ölümsüzleştiriyor. Toplam 45 dakika süren yolculukta çalan hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli zaman geçiriliyor. Öte yandan minibüsle karadan Kordon- İçmeler- Turunç arası yapılacak yolculuk da yaklaşık 20 lira tutuyor. Bu nedenle tekne yolculuğu, deniz keyfi yapıp turkuaz mavisi sularda serin bir havada keyifli bir yolculuk yapmak isteyenlerden rağbet görüyor.

TATİLCİLER DE MEMNUN

Tekne kaptanlarından Mehmet Selim, Marmaris Denizcilik Kooperatifi'ne bağlı, piyade dediğimiz 10 ahşap teknemiz var. Her tekne günde 1 sefer yapıyor. Turistler başta şaşırıyor, alıştıktan sonra dolmuşlarla gitmiyorlar. Denizden gelen esintiyle serinleyerek, eşsiz manzarayı seyrederek gidiyorlar. 45 dakikalık yolculukta eşsiz manzarayı izlemeye dalanlar, iskeleye geldiğimizde 'ne çabuk geldik' diyorlar dedi.

Bursa'dan tatile gelen 46 yaşındaki Melahat Demirci, Çok güzel bir gezi oldu. Ayak basılmamış, bakir yerleri gördük. Deniz ve doğası tertemiz, çok hayran kaldım. Balıkları ve caretta caretta kaplumbağaları gördük. Herkese tavsiye ederim diye konuştu. İzmir'den tatile gelen 35 yaşındaki Ela Alkancı, Çok güzel bir yolculuk oldu. Marmaris'in eşsiz yeşil ve mavisini deniz dolmuşları yakından görmek nasip oldu dedi.

Vira Haber