UZMAR Kuveyt'e römorkör inşa ediyor

UZMAR Tersanesi ile ’ın Kuveyt Petrol Şirketi ile imzaladığı RAmpage 6000 römorkörün çelik kesme töreni bugün (2 Eylül 2019) saat 11.00’da firmanın Kocaeli Serbest Bölge’deki tersanesinde yapılacak. Törene Kuveytli üst düzey yetkililer de katılacak.

Römorkör sözleşmesini UZMAR Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Altuğ ve Kuwait Oil Company (KOC) Gaz Operasyonları Yöneticisi Mohammad Al-Zoubi arasında, KOC’un Kuveyt’teki genel merkezinde imzalanmıştı.

RAmpage 6000, 60 metre boyu ile Türkiye’de şimdiye kadar inşaa edilen en büyük Robert Allan tasarımı, Azimuth Stern Drive (ASD) römorkör olacak.

RAmpage 6000, Lloyd’s Register’dan da Dynamic Positioning notasyonu alacak.

RAmpage 6000’in özellikleri

Uzunluk : 60 metre

Genişlik : 14.0 metre

Draft : 4.7 metre

Motor Gücü : 2 x 1620 kW

Çekiş gücü : 30 ton

Hızı : 13 Knots

2 yan motor : Her biri 500 kW

Kişi sayısı : 8’i mürettebat, 16 kişi

Vira Haber