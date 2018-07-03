Marmaris'te 2 caretta caretta ölüsü bulundu

Marmaris'te kıyıya vurmuş halde 1'i yavru, 2 caretta caretta ölüsü bulundu. İçmeler Mahallesi'ndeki, Altın Sahil mevkisine gelen tatilciler, kıyıya vurmuş caretta caretta'ları fark edip, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biri 60 santimetre boyunda, 70 kilogram ağırlığında, diğeri ise 40 santimetre boyunda, 35 kilogram ağırlığındaki iki deniz kaplumbağasının ölü olduğunu belirledi.

İki deniz kaplumbağasının kabuklarındaki parçalanma ve vücudundaki kesiklerden, tekne pervanesinin çarpmasıyla öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi. Yetişkini dişi olan iki deniz kaplumbağası, bir kamyonete yüklenerek Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Deniz kaplumbağalarının incelenmek üzere merkezi Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) teslim edileceği bildirildi.

Vira Haber