Ören’de Mavi Bayrak dalgalanmaya devam ediyor

Burhaniye’nin eşsiz doğa güzelliklerine sahip Ören Plajı, 2018 yılında bir kez daha Mavi Bayrak’la ödüllendirildi. Gerekli kriterleri yerine getirerek, 2007 yılından beri aralıksız olarak Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanan Ören Plajı, Burhaniye’nin 4 Mavi Bayrağı’ndan birine sahip olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin en güzel plajlarından biri olan, yeşili ve maviyi bir arada barındıran Ören Plajı, bu yıl da Mavi Bayrak sahibi olmaya hak kazandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından belirlenen kriterlere uygunluk şartlarını yerine getiren Burhaniye Belediyesi, turizm cenneti Ören’in bir kez daha Mavi Bayrak sahibi olmasını sağladı. Mavi bayrak ödül törenine; Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır’ın yanı sıra TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Ören Mahallesi Muhtarı Salih Erdem ve Burhaniye Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BÖMÇED) yetkilileri de katıldı. Başkan Uysal Mavi Bayrağı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da BÖMÇED tarafından organize edilen 4’üncü Burhaniye Bisiklet Festivali’ne katılan bisiklet ve doğa sevdalılarından teslim alarak, göndere çekti.

MAVİ BAYRAK SADECE TEMİZ DENİZ DEMEK DEĞİL

Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye’nin sahip olduğu 459 Mavi Bayraklı plajıyla, dünyada İspanya ve Yunanistan’ın ardından 3’üncü sırada yer aldığının altını çizerek, Mavi Bayrağın ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Ören plajının Türkiye’nin en güzel ve önemli plajları arasında bulunduğunu belirten Karataş, “Mavi Bayrak sadece deniz temizliği ile ilgili değil, 33 kriterin yerine getirilmesiyle ilgili bir sistem” diye konuştu. Sürdürülebilirlik kavramının önemine dikkat çeken Karataş, kesintisiz şekilde Mavi Bayrak kriterlerini yerine getiren Burhaniye Belediyesi’ni kutladı.

MAVİ BAYRAK GÜÇLÜ BİR TURİZM ARACIDIR

Ören’in denizi, plajı, kazı alanları, yeşili ve doğal güzelliğiyle Burhaniye’nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, ilçede Mavi Bayrak ödülü alan 4 plaj ve işletme bulunduğunu söyledi. Mavi Bayrağın gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olduğunu vurgulayan Uysal, “Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olan Mavi Bayrağı plajlarımızda dalgalandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Mavi Bayrak, ülke ve ilçe turizmi açısından ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, tatil yapmak için daha önce bilmediği bir yere giden insanların uluslararası garanti içeren ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması daha kolay oluyor. Biz de belediye olarak gerekli kriterleri sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Herkesi eşsiz sahillerimize, saklı cennet Ören’e bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Vira Haber