Marmaris’te Fırtına Sonrası Sahilde Temizlik Yapıldı

Fırtına ve yağış nedeniyle kirlenen sahil ve yürüyüş yolu ekipler tarafından temizlendi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hafta sonu yaşanan şiddetli fırtına sonrası Atatürk Caddesi, Uzunyalı ve İçmeler’de dalgaların etkisiyle kıyıda biriken çöpleri temizledi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Saman İskelesi’nden Turban’a kadar devam eden yürüyüş yolu ve sahilde temizlik yapan ekipler dalgaların yürüyüş yoluna sürüklediği, taş, kum, ağaç dalları, odun, poşet, bitki atıkları ve plastik atıkları temizledi. Kepçe ve kamyonların eşlik ettiği çalışmaların bir diğer adresi de İçmeler sahili oldu. Burada da görevliler tırmıklarla, dalgaların kumsala taşıdığı atıkları tekrar denize ulaşmadan temizlenmesi için çalışma başlattı.

Vira Haber