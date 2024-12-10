Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Kilimli’de Su Ürünleri Denetimi Yaptı

İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan denetimlerde, su ürünleri avcılığının yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yasadışı avcılığın önüne geçmek amacıyla düzenlenen denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ekipler, hem su ürünleri kaynaklarının korunması hem de balıkçılık sektörünün düzenli işleyişinin sağlanması için mevzuata uygunluğun önemine dikkat çekti.

Denetimler kapsamında, balıkçıların yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesi için bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

Vira Haber