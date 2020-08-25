Marmaris'te Karaya Oturan Lüks Tekneyi Vatandaşlar İterek Kurtardı
Marmaris'te bir lüks tekne karaya oturunca, çevredeki vatandaşlar tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı
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Marmaris'te Kızkumu mevkinde yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş yaptığı kısımda bir lüks tekne karaya oturunca, çevredeki vatandaşlar tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı.
Kameraya kaydedilen kurtarılma anı ilginç görüntülere sahne oldu.
Bir vatandaşın kameraya kaydettiği görüntülerde, vatandaşlar tekneyi oturduğu kara parçasından kurtarmayı başardı.
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