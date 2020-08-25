İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ KAZALARI

  3. Marmaris'te Karaya Oturan Lüks Tekneyi Vatandaşlar İterek Kurtardı
Marmaris'te Karaya Oturan Lüks Tekneyi Vatandaşlar İterek Kurtardı

Marmaris'te Karaya Oturan Lüks Tekneyi Vatandaşlar İterek Kurtardı

Marmaris'te bir lüks tekne karaya oturunca, çevredeki vatandaşlar tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı

A+A-

Marmaris'te Kızkumu mevkinde yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş yaptığı kısımda bir lüks tekne karaya oturunca, çevredeki vatandaşlar tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı.

Kameraya kaydedilen kurtarılma anı ilginç görüntülere sahne oldu.

turk-usulu-tekne-kurtarma-gorenler-saskina-do-2-13532978-o.jpg

Bir vatandaşın kameraya kaydettiği görüntülerde, vatandaşlar tekneyi oturduğu kara parçasından kurtarmayı başardı.

Bu haber toplam 83 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.