Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'in Tansiyonunu Yükseltecek Hamle

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede yapacağını duyurduğu tatbikattan ilk görüntüler gelmeye başladı. Yunanistan basınının servis ettiği görüntülerde, tatbikata katılacak olan ABD deniz kuvvetlerine ait gemilerin de yer aldığı gözüküyor.