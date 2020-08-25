İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'in Tansiyonunu Yükseltecek Hamle
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'in Tansiyonunu Yükseltecek Hamle

Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'in Tansiyonunu Yükseltecek Hamle

Yunanistan’ın Türkiye’ye mesaj niteliği taşıyan tatbikatına ait ilk görüntüler, yunan basını tarafından servis edildi.

A+A-

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede yapacağını duyurduğu tatbikattan ilk görüntüler gelmeye başladı. Yunanistan basınının servis ettiği görüntülerde, tatbikata katılacak olan ABD deniz kuvvetlerine ait gemilerin de yer aldığı gözüküyor.

Gerçek merminin kullanılacağı belirtilen tatbikata eşlik edecek ülkeler arasında, Fransa, Mısır, ABD, Güney Kıbrıs ve İtalya’da bulunuyor.

5f44cb4255428712e072f60a.jpg5f44c66455428712e072f5bd.jpg5f44cb4255428712e072f60a-001.jpg5f44cb4255428712e072f60c.jpg

 

Bu haber toplam 313 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.