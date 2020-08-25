Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'in Tansiyonunu Yükseltecek Hamle
Yunanistan’ın Türkiye’ye mesaj niteliği taşıyan tatbikatına ait ilk görüntüler, yunan basını tarafından servis edildi.
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Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede yapacağını duyurduğu tatbikattan ilk görüntüler gelmeye başladı. Yunanistan basınının servis ettiği görüntülerde, tatbikata katılacak olan ABD deniz kuvvetlerine ait gemilerin de yer aldığı gözüküyor.
Gerçek merminin kullanılacağı belirtilen tatbikata eşlik edecek ülkeler arasında, Fransa, Mısır, ABD, Güney Kıbrıs ve İtalya’da bulunuyor.
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Etiketler : Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, ABD
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