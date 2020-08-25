Senegal Dakar Limanı'nda Amonyum Nitrat Paniği

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, şehrin merkezindeki limanda gerçekleşen dev patlamada 182 kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmış ve 300 bin kişi evsiz kalmıştı.

Ortaya çıkan bulgulara göre patlamaya, limanda depolanan 2 bin 700 ton amonyum nitrat neden olmuştu.

Bu kez Senegal’in başkenti Dakar’daki limanda, 2 bin 700 ton amonyum nitrat depolandığı ortaya çıktı.

Ülke basınında, Dakar Limanı’nda amonyum nitrat depolandığına ilişkin haberlerin ardından liman yönetiminden açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, limanda, Mali pazarı için 3 bin 50 ton amonyum nitrat depolandığı belirtildi. Bu miktarın 350 tonunun hali hazırda Mali’ye gönderildiği bildirilen açıklamada, geri kalanının da bir an evvel tahliye edilmesi için sevkiyat sahibiyle görüşüldüğü kaydedildi.

Vira Haber