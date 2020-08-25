WISTA Türkiye Salgına Rağmen Burs Desteğini Sürdürüyor

Kurulduğu yıldan beri denizcilik fakültelerinde okuyan kız çocuklarına burs veren WISTA Türkiye, çeşitli etkinliklerle oluşturduğu burs programını pandemi sürecinden etkilenilmesine izin vermeden ulaşabildiği bildiği kadar öğrenciye ulaşmaya çalışıyor.

WISTA Türkiye'nin aşağıda belirtilen şartlarına uygun öğrenciler burs imkanından faydalanabiliyor.

"- Üniversitelerin; “denizcilik ile alakalı” bölümlerinde eğitim gören kız öğrenciler başvurabilir.

- Özel üniversitelerin denizcilik fakultelerinde en az yüzde 50 burslu eğitim gören kız öğrenciler başvurabilir.

- Daha önce dernekten burs almamış öğrenciler başvurabilir.

- Maddi imkanı olmayan öğrencilerin başvurması önemlidir. Gerektiğinde okullarından ve öğrencilerden maddi geçimleri hakkında bilgi istenecektir.

-Burs yılda bir defa verilmektedir.

- Herhangi bir geri ödemesi yoktur.

Başvuru ve bilgi için: info@wistanbul.org

Başvuru linki:

https://docs.google.com/forms/d/1ng8XBQNSnw27aiesTXCl9fj2AnOrev8FOAhOsRKB32Y/viewform?ts=5f3e6153&edit_requested=true

WISTA Türkiye, kendi imkanları doğrultusunda oluşturduğu programa katılmak isteyen sektör dostlarından ve programa destek vererek daha çok kız öğrenciye destek vermek isteyenlerin dernek ile irtibata geçmesi çağrısında bulunuyor.

İrtibat maili: info@wistanbul.org

Tel: 0535 664 81 12 İren Arıcan

Vira Haber