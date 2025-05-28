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Marmaris’te Şiddetli Rüzgâr Tekneyi Kıyıya Sürükledi

Marmaris’te Şiddetli Rüzgâr Tekneyi Kıyıya Sürükledi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Aktaş mevkiinde etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle bir tekne kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

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Aktaş mevkii sahilinde sbah saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar fırtınaya dönüştü. Fırtınaya kapılan bir tekne ise sahile sürüklenerek karaya oturdu. Teknenin sahibi, hava şartları normale döndüğünde tekneyi bulunduğu yerden alacağını belirtti.
Olayın yaşandığı işletmenin sahibi İbrahim Karaman ise, "Arkadaşımızın teknesi fırtına sırasında tonoz ipinden kurtulmuş ve karaya sürüklenmiş. Biz de teknenin güvenliğini sağladık. İçinde kimse yoktu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İşletmeler olarak biz de önlemlerimizi aldık. Sabah saatlerinden bu yana rüzgâr çok şiddetli esiyor. Allah beterinden saklasın" dedi.

Vira Haber


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