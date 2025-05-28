Mersin'de 'Deniz ve Kıyı Yaşamı İçin Vatandaş Bilimi Etkinliği' Yapıldı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen 'ANERIS Projesi' bünyesindeki etkinlik, MedCities ve Deniz Yaşamı Koruma Derneği (DYKD) iş birliğiyle düzenlendi. Nefes egzersizleriyle başlayan etkinlikte, denizlerdeki iklim değişikliği baskısına dikkat çekildi. Ardından Deniz Yaşamı Koruma Derneği (DYKD) temsilcileri Dr. Ayşegül Çil, Ulaşcan Kayataş, İsmail Cem Odabaşı ve Melda Nacar, ‘MINKA’ mobil uygulamasını katılımcılara tanıttı. Programın devamında, Deniz Yaşamı Koruma Derneği’nin rehberliğinde kıyı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte deniz canlılarına ilişkin gözlemler, uluslararası biyoçeşitlilik gözlemi mobil uygulaması olan ‘MINKA’ya yüklendi. Böylece elde edilen görüntüler ve veriler, dijital ortamda paylaşılmış oldu.

"Mersin’de gözlem çalışmalarının artmasına katkıda bulunuyoruz"



Mersin’de gözlem çalışmalarının artmasına katkıda bulunduklarını kaydeden Çil, "Bunu, telefonumuza yüklediğimiz bir uygulama aracılığıyla yapacağız. Burada bu uygulamayı tanıtmak için toplandık. Büyükşehir Belediyesi, proje ortaklarımızdan bir tanesi. Burada yapacağımız gözlemler sonucu elde ettiğimiz belli türleri kaydedip, ulusal bilimsel veri tabanına aktararak katkıda bulunacağız. Amacımız Mersin’deki türleri de harekete geçirmek ve kaydetmek. Deniz hayatını korumaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emekli vatandaşlar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi

MINKA uygulaması sayesinde deniz türlerinin kaydedilmesine destek olacaklarını kaydeden Emekli Öğretmen Elife Akgün, "Normal zamanda sıradan gördüğümüz şeyleri, en azından bundan sonra daha bilinçli görmeye ve çevremizdeki insanları da bu konuda aydınlatmaya çalışacağız. Örneğin yok olmaya yüz tutmuş bazı deniz hayvanları var. Bunlarla ilgili kurtarma amaçlı çalışmalar yapıp, çevremize de bu çalışmalarımızı yansıtmak gerekiyor. Doğa yoksa biz de yokuz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Hakları Komisyon Üyesi Mehmet Kutlu ise "Bilmediğimiz çok şey hakkında bilgilendik. Denizlerimizin durumu ne yazık ki içler acısı. MINKA, denizler için olan bir uygulama. Eğer kullanmayı tam becerirsek, bilimsel çalışmalara bizler de destek olacağız" şeklinde konuştu.

Deniz biyoçeşitliliği konusunda farkındalığın artırılması, yerel toplulukların bilimsel süreçlere aktif katılımı ve sürdürülebilir kıyı yönetimine katkı sağlanmasını amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesinin, doğa ve bilim temelli katılımcı uygulamaları ve farkındalık artırıcı faaliyetleri desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Vira Haber