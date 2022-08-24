Marmaris'teki Sürat Teknesi Yangınına Orman İşçileri Müdahale Etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesinde çıkan yangına orman işçileri müdahale etti.
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Karacasöğüt Mahallesi'nde iskelede bir sürat teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Fiber tekne kullanılamaz hale geldi.
Tekneden dökülen akaryakıt bir süre deniz üstünde yanmaya devam etti.
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Etiketler : marmaris, sürat teknesi, yangın
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