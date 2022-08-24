SMM Hamburg Sayısı Okuyucuyla Buluştu

6-9 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın en büyük liman kenti olan Hamburg’da düzenlenecek olan SMM 2022 Uluslararası Denizcilik Fuarı için hazırlanan dergide denizcilik sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra önemli isimlerin görüşleri de bulunuyor.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in kaleme aldığı yazıda mavi vatanın önemine vurgu yapılarak devlet bütünlüğünün mavi vatanın müdafaasından geçtiğine dikkat çekiliyor.

“Turkey and Maritime” disiplin başlığındaki yazıda ise Türkiye’de yapılan denizcilik faaliyetlerine dair istatistiksel veriler paylaşıldı.

Dergide aynı zamanda İMEAK DTO Fuarlar Komitesi Başkanı, TİM ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar ve KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel gibi değerli isimlerin görüşleri bulunuyor.

SMM Hamburg özel sayısını okumak için tıklayınız.

İyi okumalar.

Vira Haber