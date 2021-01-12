Mars Logistics 2020 Yılını 2,1 Milyar TL Ciro İle Kapatıyor

Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, birçok sektör gibi lojistik sektörünün de pandemiden olumsuz şekilde etkilense de sektörün doğası gereği durmasının imkansız olduğunu, pandeminin iş yapış biçimlerinde kalıcı değişimlere yol açtığını, pandemi ile birlikte halihazırda altyapısı hazır olan uzaktan çalışma modelini hayata geçirdiklerini ve temassız taşımacılığa imkan sağlayan Intermodal taşımacılık modelini öne çıkararak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ettiklerini belirtti.

“SEKTÖRÜMÜZÜN DOĞASI GEREĞİ DURMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Günhan, “Pandemi döneminde lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin hayati öneme sahip olduğunu, lojistiğin varlığını sürdürmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu nedenle lojistik yavaşlasa da, hacmi azalsa da asla durmadı. Herkes gibi bizim için de 2020 yılı zorlu geçti. Pandemi döneminin ilk günlerini de kapsayan ikinci çeyrekte iş hacmimizde bir düşüş yaşandı. Ülkemizin dış ticaretine paralel olarak lojistik için de lokomotif sektörler olan otomotiv ve tekstil bu dönemde yavaşladı fakat aynı dönemde ambalaj, gıda, hijyen, kimya gibi sektörler hızlandı. Sektör ve müşteri çeşitliliğini bir strateji olarak belirlediğimiz için bu eksen kaymasında müşterilerimize maksimum seviyede destek olduk. Dünya olarak yeni normale alışmaya başlayınca Haziran ayından itibaren işlerimiz normal seyrine dönmeye başladı. 2020 yılını yaklaşık 2,1 milyar TL ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 2020 yılı her ne kadar beklenmedik durumların yaşandığı bir yıl olsa da büyümemiz devam etti. Çünkü sektörümüzün doğası gereği durmamız söz konusu değil. Bu yılı başarıyla bitirmemizdeki en büyük etken ekip arkadaşlarımız. Ekibimizi de bu sene biraz daha büyüttük. İstihdamda azalma olmadı, aksine artış oldu.” dedi.

2020 yılının Ocak ayından itibaren müşterilerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını yaptıklarını ifade eden Günhan, yaptıkları yatırımları ise şu şekilde sıraladı:

FİLOYA 15,3 MİLYON EURO DEĞERİNDE YATIRIM

“Müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında filomuza 15,3 milyon Euro değerinde yatırım yaptık.

Diğer yandan 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Yurt İçi Dağıtım Kanalları hizmetimizi geliştirmeyi sürdürdük ve 2020 yılına ocak ayında Eskişehir’de 1.000 metrekarelik bir toplama transfer merkezi açarak başladık. Pandemi döneminde de yatırımlarımıza devam ederek nisan ayında Manisa’da iki yeni depo açarak yurt içi dağıtımda önemli adımlar attık.

2019 yılı stratejik planımızda evden çalışma modelinin altyapısını kurmak vardı. 250.000 Dolar’lık teknolojik yatırım gerçekleştirerek planladığımız modeli hızlıca hayata geçirdik ve iş süreçlerimize uzaktan çalışmayı dahil ettik.

Yeniliklerimize mayıs ayında Halkalı-Duisburg hattımıza Marmaray Tüneli’ni dahil ederek devam ettik ve Marmaray hattını uluslararası ihracat taşımacılığında ilk kez kullanan firma olduk.”

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNE 1 MİLYON DOLAR’LIK YATIRIM

Pandemi sürecinde tüm dünyada dengelerin değiştiğini ve bunun yalnızca iş yapış şekillerini değil, doğal kaynakların bilinçli kullanımına yönelik adımları da etkilediğini söyleyen Günhan, “Ağustos ayında 1 milyon Dolar yatırım yaparak Avrupa Yakası’nın BEDAŞ’tan onaylı en büyük Güneş Enerji Sistemi projesinin kurulumuna başladık. Projenin Kasım ayında kullanıma hazır hale gelmesiyle Hadımköy depomuzun elektrik ihtiyacını çatı üstüne kurulan Güneş Enerji Sistemi panellerinden karşılamaya başladık. Yenilenebilir enerji kullanımı ile kaynaklarımızı çevre dostu sistemler ile değiştirmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı Mars Logistics’in her alanına dahil ederek ilkleri gerçekleştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI YATIRIMLAR 2021’DE DE DEVAM EDECEK

Filomuzun gücüne güç katmak için 2021 yılında 20 milyon €’luk yatırım yapmayı ve hizmet ağımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Her zaman olduğu gibi gelen taleplere ve doğan ihtiyaçlara göre Türkiye’nin farklı illerinde depolar ve transfer merkezleri açarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Çevre dostu olan ve tek seferde taşınılan yük miktarının fazla olmasıyla tercih edilen Intermodal taşımacılık, temassız şekilde teslimat yapılabilmesi ve sınır kapılarına takılmaması sayesinde daha fazla talep edilmeye başlanması ile birlikte 2021 yılında Mars Logistics olarak bu konuya daha çok yoğunlaşacaklarını belirten Günhan, 2020 yılında doğanın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha tüm dünya olarak farkına vardıklarını ve Mars Logistics olarak çevre dostu taşımacılık yöntemlerini daha çok öne çıkaracaklarını belirtti.

Yurt dışı yatırımlarının da devam edeceğini belirten Günhan, Mars Logistics kalitesini Avrupa’nın önemli konumlarında da sürdürmeyi planladıklarını kaydetti ve şunları söyledi: “2019 yılında Avrupa’nın lojistik açıdan önemli konumlarından biri olan İspanya’da şirket açarak yurt dışında da Mars kalitesini müşterilerimizle buluşturmuştuk. 2021 yılında ise Avrupa’da başka bir ülkede şirket açacağız.”

Vira Haber