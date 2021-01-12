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TAB'tan İsraf Avı Eğitimi

TAB'tan İsraf Avı Eğitimi

Türk Armatörler Birliği 19-20 Ocak tarihlerinde İsraf Avı Eğitimi düzenleyecek. 

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Rıfat Oğuz Özbek tarafından verilecek olan İsraf Avı Eğitimi, 19-20 Ocak tarihlerinde zoom üzerinden gerçekleştirilecek. 

Türk Armatörler Birliği'nin eğitim hakkında paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Eğitimin Amacı

Bir işletmenin süreçlerinde kaynakların etkinsiz kullanımına İSRAF adı verilir. İsraflar süreçlerde hatalara ve zaman kayıplarına neden olarak gereksiz maliyetler yaratırlar. 

Eğitim Ortağı

BiLiG Operational Excellence Consultants/ Rıfat Oğuz Özbek, Endüstri Mühendisi (Özgeçmişi ektedir)

Eğitime Kimler Katılabilir?

Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler, çalışanlar ve kaptanlar ile zabitler  

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV 

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV  

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

Eğitim İçeriği

  • Süreç ve Süreçlerde Değer Kavramı 
  • Değer Yaratan ve Yaratmayan Faaliyetler 
  • Yalın Metodolojisi 
  • Yalın İsraf Kavramı 
  • İsraf Tipleri 
  • İsrafların Belirlenmesi Yöntemleri 
  • OEE Kavramı ve İsraflarla Bağlantısı  
  • İsrafların Operasyonel ve Finansal Etkileri ve Analizi 
  • İsrafların Kök Nedenleri – 5-Neden Analizi  
  • İsrafların Önlenmesi 
  • (Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır) 

Eğitime katılım için;  

https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3386 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vira Haber

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