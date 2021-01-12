TAB'tan İsraf Avı Eğitimi

Rıfat Oğuz Özbek tarafından verilecek olan İsraf Avı Eğitimi, 19-20 Ocak tarihlerinde zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk Armatörler Birliği'nin eğitim hakkında paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Eğitimin Amacı

Bir işletmenin süreçlerinde kaynakların etkinsiz kullanımına İSRAF adı verilir. İsraflar süreçlerde hatalara ve zaman kayıplarına neden olarak gereksiz maliyetler yaratırlar.



Eğitim Ortağı

BiLiG Operational Excellence Consultants/ Rıfat Oğuz Özbek, Endüstri Mühendisi (Özgeçmişi ektedir)

Eğitime Kimler Katılabilir?

Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler, çalışanlar ve kaptanlar ile zabitler

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

Eğitim İçeriği

Süreç ve Süreçlerde Değer Kavramı

Değer Yaratan ve Yaratmayan Faaliyetler

Yalın Metodolojisi

Yalın İsraf Kavramı

İsraf Tipleri

İsrafların Belirlenmesi Yöntemleri

OEE Kavramı ve İsraflarla Bağlantısı

İsrafların Operasyonel ve Finansal Etkileri ve Analizi

İsrafların Kök Nedenleri – 5-Neden Analizi

İsrafların Önlenmesi

(Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır)

Eğitime katılım için;

https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3386 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Vira Haber