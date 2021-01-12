TAB'tan İsraf Avı Eğitimi
Türk Armatörler Birliği 19-20 Ocak tarihlerinde İsraf Avı Eğitimi düzenleyecek.
Rıfat Oğuz Özbek tarafından verilecek olan İsraf Avı Eğitimi, 19-20 Ocak tarihlerinde zoom üzerinden gerçekleştirilecek.
Türk Armatörler Birliği'nin eğitim hakkında paylaştığı bilgiler şu şekilde:
Eğitimin Amacı
Bir işletmenin süreçlerinde kaynakların etkinsiz kullanımına İSRAF adı verilir. İsraflar süreçlerde hatalara ve zaman kayıplarına neden olarak gereksiz maliyetler yaratırlar.
Eğitim Ortağı
BiLiG Operational Excellence Consultants/ Rıfat Oğuz Özbek, Endüstri Mühendisi (Özgeçmişi ektedir)
Eğitime Kimler Katılabilir?
Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler, çalışanlar ve kaptanlar ile zabitler
Eğitim Ücreti
Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV
Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV
Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli
Eğitim İçeriği
- Süreç ve Süreçlerde Değer Kavramı
- Değer Yaratan ve Yaratmayan Faaliyetler
- Yalın Metodolojisi
- Yalın İsraf Kavramı
- İsraf Tipleri
- İsrafların Belirlenmesi Yöntemleri
- OEE Kavramı ve İsraflarla Bağlantısı
- İsrafların Operasyonel ve Finansal Etkileri ve Analizi
- İsrafların Kök Nedenleri – 5-Neden Analizi
- İsrafların Önlenmesi
- (Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır)
Eğitime katılım için;
https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3386 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vira Haber
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