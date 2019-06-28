Marshall Islands ve AKT Hukuk Bürosu işbirliğinin 10. yılını kutladı

Marshall Adası Bayrağı ve AKT Hukuk Bürosu denizcilik sektörüne hizmet veren iki güçlü şirket olarak işbirliklerinin 10. yılını düzenlenen resepsiyonla kutladı. Mecidiyeköy Fairmont Quasar Hotel'de düzenlenen kokteyle denizcilik sektörü paydaşları yoğun katılım gösterdi.

Gecede çok sayıda armatör, hukuk bürosu temsilcisi, broker, sanayici ve loyd tesmilcileri hazır bulundu.

Türk denizcilik sektörü tarafından en çok tercih edilen bayrak devletlerinden olan Marshall Adaları'nı tercih eden pek çok denizci geceye davet edildi.

Vira Haber