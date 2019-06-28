Çin dünyanın en akıllı tankerini inşa etti
Çin, dünyanın ilk akıllı petrol tankerini yapıyor. Dijital sisteme sahip olacak ‘New Journey’ isimli petrol tankerinin, sevkiyat rotasını otomatik olarak hesaplama özelliği var.
Dalian Shipbuilding tarafından inşa edilen ve dünyanın en akıllı tankeri olarak lanse edilen ilki New Journey adlı petrol tankeri deniz denemesinin yanı sıra akıllı ekipman ve sistem testi dahil diğer testleri de başarıyla tamamladı. Tersane yetkilileri ikinci tankerinde bu yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.
Dalian Shipbuilding Müdür Yardımcısı , “Şu anda, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, deniz trafiğinin güvenliği, enerji tasarrufu, emisyonların azaltılması ve ekonomik verimliliğin geliştirilmesinde önemli rol oynayan gemiler için akıllı navigasyonu aktif olarak destekliyorlar” dedi.
COSCO Denizcilik tarafından işletilecek tankerlerin akıllı olmasını oluşturan unsurlar ise şöyle:
Gemi navigasyon yardımcı otopilotu
Akıllı sıvı kargo yönetimi
Entegre enerji verimliliği yönetimi
Ekipman işletme ve bakım
Akıllı hizmet sistemlerinin ağ bilgi platformunu yapılandırarak tüm gemi kıyı iletişimi
Çin’in satın aldığı günlük 10 milyon varil petrolün büyük kısmı ülkeye deniz yoluyla geliyor. 300 metre uzunluğundaki gemi 308 bin ton petrol taşıma kapasitesine sahip.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.