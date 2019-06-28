Çin dünyanın en akıllı tankerini inşa etti

Dalian Shipbuilding tarafından inşa edilen ve dünyanın en akıllı tankeri olarak lanse edilen ilki New Journey adlı petrol tankeri deniz denemesinin yanı sıra akıllı ekipman ve sistem testi dahil diğer testleri de başarıyla tamamladı. Tersane yetkilileri ikinci tankerinde bu yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.

Dalian Shipbuilding Müdür Yardımcısı , “Şu anda, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, deniz trafiğinin güvenliği, enerji tasarrufu, emisyonların azaltılması ve ekonomik verimliliğin geliştirilmesinde önemli rol oynayan gemiler için akıllı navigasyonu aktif olarak destekliyorlar” dedi.

COSCO Denizcilik tarafından işletilecek tankerlerin akıllı olmasını oluşturan unsurlar ise şöyle:

Gemi navigasyon yardımcı otopilotu

Akıllı sıvı kargo yönetimi

Entegre enerji verimliliği yönetimi

Ekipman işletme ve bakım

Akıllı hizmet sistemlerinin ağ bilgi platformunu yapılandırarak tüm gemi kıyı iletişimi

Çin’in satın aldığı günlük 10 milyon varil petrolün büyük kısmı ülkeye deniz yoluyla geliyor. 300 metre uzunluğundaki gemi 308 bin ton petrol taşıma kapasitesine sahip.

Vira Haber