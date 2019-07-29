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Marsilya’da Ro Ro gemisinde yangın

Marsilya’da Ro Ro gemisinde yangın

Fransa’nın Marsilya kentinde iç hatlarda sefer yapan Lüksemburg bayraklı  Marfret Niolon isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

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Lüksemburg bayraklı  Marfret Niolon  adlı Ro Ro gemisinde limandan ayrıldıktan sonra motor kısmında yangın çıktı. Yangın müdahalenin ardından söndürülürken denizde mahsur alan geminin imdadına SAR römorkörü ABEILLE FLANDRE yetişti.

SAR römorkörü ABEILLE FLANDRE tarafından çekilen 1991 yılında inşa edilen Marfret Niolon adlı gemi  Marsilya'ya geri döndü.  

Vira Haber

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