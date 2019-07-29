Marsilya’da Ro Ro gemisinde yangın
Fransa’nın Marsilya kentinde iç hatlarda sefer yapan Lüksemburg bayraklı Marfret Niolon isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.
A+A-
Lüksemburg bayraklı Marfret Niolon adlı Ro Ro gemisinde limandan ayrıldıktan sonra motor kısmında yangın çıktı. Yangın müdahalenin ardından söndürülürken denizde mahsur alan geminin imdadına SAR römorkörü ABEILLE FLANDRE yetişti.
SAR römorkörü ABEILLE FLANDRE tarafından çekilen 1991 yılında inşa edilen Marfret Niolon adlı gemi Marsilya'ya geri döndü.
Vira Haber
Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.